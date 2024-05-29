اختيار بيلينغهام أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم

‬اختير جود بيلينغهام‭ ‬لاعب وسط ريال مدريد‭ ‬أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعد أن لعب دورا محوريا في قيادة النادي للحصول على لقبه 36 في الدوري.

وتفوق بيلينغهام (20 عاما) على زميله في الفريق فينيسيوس جونيور وأنطوان جريزمان (أتليتيكو مدريد) وأرتيم دوفبيك (جيرونا) وروبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) في تصويت المشجعين وقادة الأندية ولجنة من الخبراء.

وسجل بيلينغهام 19 هدفا وقدم ست تمريرات حاسمة في 28 مباراة بالدوري هذا الموسم كما سجل 23 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات للنادي.

وقال بيلينغهام، الذي لم يتمكن من حضور الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء في سردينيا إذ يستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا في ويمبلي أمام ناديه السابق بروسيا دورتموند، إنه يشرفه الحصول على الجائزة.

وقال في رسالة “أهدي هذه الجائزة لزملائي في الفريق والجهاز الفني والأهم من ذلك لجماهير أفضل ناد في العالم.

“إنه لمن دواعي سروري اللعب لهذا الفريق. هلا مدريد!”

وفاز الإنكليزي أيضا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لموسم 2022-2023 عندما لعب مع دورتموند قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل حوالي 103 ملايين يورو (111.71 مليون دولار).

وأثنى سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند على بلينجهام.

وقال “أعرف مدى قوة جود وأعرف شخصيته جيدا. إنه لاعب رائع ويتمتع بشخصية مذهلة وبالطبع سيبذل قصارى جهده للفوز بهذا النهائي”.