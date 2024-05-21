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استبعاد ألابا قائد منتخب النمسا المصاب من التشكيلة المبدئية لبطولة أوروبا 2024

منذ ساعة واحدة
ديفيد ألابا

ديفيد ألابا

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قال الاتحاد النمساوي لكرة القدم (الثلاثاء 21-5-2024) إن قائد المنتخب الأول ديفيد ألابا استبعد من التشكيلة المبدئية لبلاده في بطولة أمم أوروبا 2024، لكن مدافع ريال مدريد المصاب سيرافق الفريق إلى ألمانيا بصفته “قائدا لا يلعب”.

وأعلن المدرب رالف رانجنيك عن القائمة المؤلفة من 29 لاعبا، مع الأخذ في الاعتبار موجة الإصابات الأخيرة طويلة الأمد.

وتعرض ألابا، الذي شارك في مباراتين سابقتين للنمسا خلال مشاركتها في بطولة أوروبا عامي 2016 و2020، لإصابة خطيرة في الركبة في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال رانجنيك “إنه أمر مخزن للغاية بالطبع لأنه غير متاح لنا كلاعب… خلال الأسابيع الماضية، أجريت محادثات وثيقة مع ديفيد. وشدد على أنه يريد بشدة أن يظل معنا”.

وأضاف “لذلك، أنا سعيد جدا بأن أقول إنه سيكون متاحا بعد مناقشة جيدة مع ناديه ريال مدريد”.

وسيغيب لاعب الوسط إكسافر شلاجر عن البطولة بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى في مطلع مايو أيار الجاري، وكذلك الحارس الأول ألكسندر شلاجر الذي تعرض أيضا لإصابة في الركبة.

وتواجه النمسا الثلاثي فرنسا وهولندا وبولندا ضمن المجموعة الرابعة في بطولة أوروبا وتلعب مباريات ودية ضد صربيا في الرابع من يونيو حزيران المقبل وسويسرا في الثامن من الشهر ذاته.

    المصدر :
  • رويترز

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