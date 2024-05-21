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استبعاد راشفورد من تشكيلة إنجلترا المؤقتة لبطولة أوروبا 2024

منذ ساعة واحدة
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 كان المهاجم ماركوس راشفورد أبرز المستبعدين من تشكيلة منتخب إنجلترا المؤقتة لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم التي أعلنها المدرب جاريث ساوثجيت اليوم الثلاثاء كما شهدت التشكيلة غياب لاعب الوسط المخضرم جوردان هندرسون.

لكن التشكيلة المؤقتة المؤلفة من 33 لاعبا ضمت بعض اللاعبين الذين لم يسبق لهم اللعب دوليا مثل ثنائي ليفربول كيرتس جونز وجاريل كوانساه ومدافع إيفرتون جاراد برانثويت ولاعب كريستال بالاس آدم وارتون.

وسيقلص ساوثجيت تشكيلته إلى 26 لاعبا بحلول الموعد النهائي لإعلان القوائم النهائية في السابع من يونيو حزيران.

وكان استبعاد راشفورد وهندرسون أكبر المفاجآت بالنظر إلى ثقة ساوثجيت السابقة بهما.

وخاض راشفورد (26 عاما) 60 مباراة دولية وسجل 17 هدفا بما في ذلك ثلاثة أهداف في كأس العالم 2022 في قطر لكنه عانى لاستعادة مستواه هذا الموسم وسجل سبعة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد.

كما غاب رحيم سترلينج مهاجم تشيلسي عن التشكيلة لكن زميله كول بالمر انضم بعد موسم رائع.

ولوك شو لاعب مانشستر يونايتد موجود أيضا في التشكيلة المؤقتة رغم غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

    المصدر :
  • رويترز

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