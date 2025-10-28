استبعاد ساليبا ومارتينيلي من مواجهة برايتون بكأس الرابطة

قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال اليوم الثلاثاء إن قلب الدفاع وليام ساليبا والجناح جابرييل مارتينيلي سيغيبان عن مباراة برايتون آند هوف ألبيون بالدور الرابع لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم غدا الأربعاء بسبب الإصابة.

وتم استبدال الدولي الفرنسي ساليبا ليحل كريستيان موسكيرا بدلا منه في الشوط الثاني من مباراة فاز فيها أرسنال 1-صفر على كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي بملعب الإمارات، بينما خرج البرازيلي مارتينيلي مصابا من الملعب بعد صفارة النهاية.

كما تعرض لاعب الوسط ديكلان رايس والمدافع ريكاردو كالافيوري لإصابات خلال مباراة بالاس لكنهما حصلا على الضوء الأخضر للمشاركة أمام برايتون. وأصبح الجناح بوكايو ساكا متاحا أيضا بعد تعافيه من وعكة صحية.

وقال أرتيتا للصحفيين دون الكشف عن الجدول الزمني المتوقع لعودة اللاعب (24 عاما) “خرج (ساليبا) من الحسابات (أمام برايتون). نقيم حالته لكنه لن يشارك في هذه المباراة”.

وعن حالة مارتينيلي، قال أرتيتا “يبدو أنه سيغيب. علينا إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة مدى الإصابة”.

ويملك أرسنال، الذي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة من تسع مباريات، ما يكفي من جودة في التشكيلة لتعويض الغائبين بسبب الإصابات.

ونزل الفريق المنتمي لشمال لندن مجددا بثقله في سوق الانتقالات قبل انطلاق الموسم حيث ضم رأس الحربة فيكتور يوكريش وعزز هجومه بنوني مادويكي وإبريتشي إيزي كما تعاقد مع المدافع موسكيرا.

وردا على سؤال عما إذا كان عمق التشكيلة يساعده على أن يكون أكثر استرخاء، أجاب أرتيتا “كلمة استرخاء في كرة القدم مستحيلة. سنحاول إدارة الدقائق والحمل بأفضل طريقة ممكنة”.

وأضاف المدرب الإسباني أن الإصابات في خط الهجوم شكلت تحديات.

وتابع “نفتقد جابي (جابرييل جيسوس) وكاي (هافرتس) ومارتينيلي ونوني (مادويكي). علينا أن نكون أكثر حذرا لأننا لا نملك الكثير من الخيارات”.

ويتطلع أرسنال، الفائز مرتين بكأس الرابطة وكان آخر تتويج له في 1993، لمواصلة بدايته الرائعة للموسم عندما يستضيف برايتون الذي يحتل المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.