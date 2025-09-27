السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
استبعاد فريق إسرائيلي من سباق إميليا للدراجات.. والسبب؟

منذ 57 دقيقة
سباق إميليا للدراجات

سباق إميليا للدراجات

قال منظمو سباق إميليا للدراجات، اليوم السبت، إنه جرى استبعاد فريق إسرائيل-بريمير تيك من المشاركة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.

ويأتي هذا القرار بعد أن شهد سباق إسبانيا للدراجات عدة اضطرابات بسبب احتجاجات متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين، حيث كان فريق إسرائيل-بريمير تيك محور الاحتجاجات الرئيسي.

وينتهي سباق إميليا، الذي يقام ليوم واحد في الرابع من أكتوبر تشرين الأول، في بولونيا، وأثيرت مخاوف من أن تكون نهاية السباق مستهدفة باحتجاجات.

واشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة في ميلانو يوم الاثنين، في إطار إضراب عام دعت إليه نقابات عمالية احتجاجا على عمليات القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة.

وقال أدريانو أميتشي رئيس اللجنة المنظمة لسباق إميليا لرويترز “للأسف، في أعقاب الأحداث الأخيرة ونظرا لخصائص نهاية السباق، ومن أجل سلامة جميع الرياضيين والفنيين والمتفرجين، اضطررت إلى التخلي عن مشاركة الفريق هذا العام”.

وقال الاتحاد الدولي للدراجات أمس الجمعة إنه سيواصل الترحيب بالرياضيين الإسرائيليين في مسابقاته رغم الدعوات لمقاطعتهم رياضيا.

وفي الأسبوع الماضي، قالت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير إن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، ودعا خبراء بالأمم المتحدة إلى حظر مشاركة إسرائيل في كرة القدم الدولية.

ويبدو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مستعدا لإجراء تصويت طارئ خلال أيام بشأن تعليق مشاركة إسرائيل في بطولاته.

  • رويترز

