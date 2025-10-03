الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
استبعاد فودن وغريليش وبلينجهام من تشكيلة إنجلترا

منذ 58 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2025 1:04 مساءً
توماس توخيل

توماس توخيل

استبعد توماس توخيل مدرب إنجلترا الثنائي فيل فودن وجاك غريليش من تشكيلته اليوم الجمعة استعدادا لخوض مباراة ودية أمام ويلز، ثم مواجهة لاتفيا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وجاء استبعاد الثنائي رغم تألقهما، إذ سجل فودن هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين مع مانشستر سيتي في بداية الموسم، فيما فاز جريليش بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز بعدما قدم أربع تمريرات حاسمة بقميص إيفرتون.

ولم يستدع جود بلينجهام لاعب خط الوسط للمنتخب، رغم عودته للمشاركة مع ريال مدريد.

وغاب بلينجهام (22 عاما) عن الملاعب منذ خضوعه لعملية جراحية في يوليو تموز لعلاج إصابة طويلة الأمد في كتفه الأيسر.

في المقابل، شهدت القائمة عودة بوكايو ساكا لاعب أرسنال بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي.

وفيما يلي التشكيلة:

حراس المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد.

مدافعون: دان بيرن، مارك جيهي، ريس جيمس، إزري كونسا، مايلز لويس-سكلي، جاريل كوانساه، جيد سبنس، جون ستونز.

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، مورجان جيبس-وايت، جوردان هندرسون، روبن لوفتوس-تشيك، ديكلان رايس، مورجان روجرز.

مهاجمون: جارود بوين، إبريتشي إيزي، أنتوني جوردون، هاري كين، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، أولي واتكينز.

