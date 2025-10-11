السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
استبعاد مبابي من تشكيلة فرنسا بسبب إصابة في الكاحل

منذ 9 دقائق
الفرنسي كيليان مبابي يتفاعل بعد تعرضه لإصابة خلال مباراة الفريق الفرنسي مع أذربيجان. رويترز

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت إن كيليان مبابي قائد المنتخب الوطني سيغيب عن مباراة أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الاثنين المقبل بسبب إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال الفوز 3-صفر على أذربيجان .

وتعرض المهاجم (26 عاما)، والذي قدم أداء رائعا هذا الموسم بتسجيله 14 هدفا في عشر مباريات مع ريال مدريد، للإصابة في الدقيقة 83 من مباراة أذربيجان بعدما سجل هدفا وصنع آخر.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان “أكد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الوطني استبعاده. أصبح كيليان مبابي متاحا لناديه ولن يتم استبداله”.

وتتوجه فرنسا، التي تتصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات، إلى ريكيافيك لمواجهة أيسلندا صاحبة المركز الثالث.

    المصدر :
  • رويترز

