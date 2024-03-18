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استدعاء المدافع بريمر لتشكيلة البرازيل بدلاً من جابرييل المصاب

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 18 - مارس - 2024 8:14 مساءً
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قال دوريفال جونيور مدرب البرازيل اليوم الاثنين إن المدافع جابرييل سيغيب عن المباراتين الوديتين المقبلتين أمام إنجلترا وإسبانيا بسبب الإصابة على أن يتم استدعاء جليسون بريمر لتعويضه.

وانضم جابرييل مدافع أرسنال (26 عاما) الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب بلاده، إلى تشكيلة مكونة من 26 لاعبا أُعلنت يوم السبت.

وجابرييل هو أحدث الغائبين عن البرازيل بعد إصابة زميله الجناح جابرييل مارتينيلي وكاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد وإيدرسون حارس مانشستر سيتي وماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان.

وخاض بريمر ثلاث مباريات مع البرازيل.

وأبلغ دوريفال الصحفيين “أعلنت من قبل أننا نعمل مع قائمة أكبر قليلا. قائمة ما قبل المباراة، إذا جاز التعبير، ومجددا اليوم كان لدينا ضحية أخرى.

“لسوء الحظ لن يتم استدعاء جابرييل. وسنستدعي بريمر من يوفنتوس بدلا منه”.

وتحل البرازيل ضيفة على إنجلترا على ملعب ويمبلي يوم السبت قبل أن تواجه إسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 26 مارس آذار الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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