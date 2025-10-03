الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
استدعاء روبنسون لتشكيلة أميركا

منذ 9 دقائق
المدرب ماوريسيو بوكيتينو

المدرب ماوريسيو بوكيتينو

استدعى ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم أنتوني روبنسون للمرة الأولى هذا العام، لينضم مدافع فولهام إلى تشكيلة الفريق المكونة من 26 لاعبا لخوض مباراتين وديتين أمام الإكوادور وأستراليا هذا الشهر.

ويعود روبنسون أفضل لاعب في الولايات المتحدة الموسم الماضي، للمشاركة الدولية للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة في الركبة في مايو أيار الماضي.

وشهدت القائمة أيضا عودة ويستون ماكيني لاعب وسط يوفنتوس، الذي يغيب منذ بطولة دوري أمم الكونكاكاف في مارس آذار، فيما يتصدر الجناح كريستيان بوليسيك التشكيلة بعدما سجل ستة أهداف في سبع مباريات مع ميلان هذا الموسم.

وتستضيف الولايات المتحدة منتخب الإكوادور في أوستن في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الجاري، قبل استضافة أستراليا في كولورادو بعدها بأربعة أيام، في إطار استعداداتها لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيف منافساتها إلى جانب المكسيك وكندا.

وغاب عن التشكيلة يونس موسى لاعب خط وسط أتلانتا، وجوش سارجنت مهاجم نوريتش سيتي، ولم يرغب بوكيتينو في التعليق على ذلك.

وقال بوكيتينو للصحفيين أمس الخميس “لا نقدم أبدا أي تفسيرات للاعبين غير المنضمين”.

وأضاف “عندما تسألونني عن لاعبين مستبعدين، فذلك لأنكم تعتقدون أنهم يستحقون الانضمام. أعتقد أن علينا احترام 26 لاعبا المستدعين”.

    المصدر :
  • رويترز

