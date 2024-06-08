استعدادا لبطولة أوروبا.. إسبانيا تحقق فوزا ساحقا على أيرلندا الشمالية

حققت إسبانيا فوزا كبيرا 5-1 على ضيفتها أيرلندا الشمالية في مايوركا في آخر مبارياتها الودية استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي تنطلق في ألمانيا يوم الجمعة المقبل.

وتقدم الفريق الزائر بشكل مفاجئ بعد أقل من دقيقتين بضربة رأس للمدافع دان بالارد الذي حول تمريرة طولية رائعة من ركلة حرة نفذها زميله كولان بويد-مونسي.

وأدركت بطلة أوروبا ثلاث مرات التعادل عن طريق بيدري في الدقيقة 12.

وسجل ألفارو موراتا وفابيان رويز قبل أن يضيف بيدري هدفا آخر لتصبح النتيجة 4-1 مع نهاية الشوط الأول. واختتم ميكل أويارزابال أهداف فريقه في الشوط الثاني.

وتستهل إسبانيا، التي سحقت أندورا 5-صفر يوم الأربعاء، مشوارها في بطولة أوروبا بمواجهة كرواتيا قبل اللعب أمام إيطاليا وألبانيا في المجموعة الثانية.