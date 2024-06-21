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استقالة باولو دوارتي من تدريب منتخب توجو لكرة القدم

منذ 58 دقيقة
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أكد مسؤولون اليوم الجمعة أن باولو دوارتي أنهى فترة عمله التي استمرت لثلاث سنوات كمدرب لمنتخب توجو بعد أن قدم استقالته من الفريق الذي يكافح في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال الاتحاد التوجولي لكرة القدم في بيان “تأسف اللجنة التنفيذية لهذا القرار لكنها أخذت علما به وترغب في التعبير عن امتنانها له على عمله والتزامه واحترافيته خلال سنوات التعاون (مع المنتخب”.

لم يتم تقديم أي سبب محدد لقرار المدرب البرتغالي، لكنه فشل في قيادة الفريق للتأهل لكأس الأمم الأفريقية 2023 ويحتل المركز الرابع في مجموعته المؤهلة لكأس العالم، بفارق سبع نقاط عن السودان المتصدر وخمس نقاط خلف السنغال القوية.

ويتأهل الفريق الأول فقط في كل مجموعة من المجموعات التسع تلقائيا إلى النهائيات المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

    المصدر :
  • رويترز

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