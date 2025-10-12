الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
استقالة مدرب صربيا دراجان ستويكوفيتش بعد الهزيمة أمام ألبانيا

منذ 12 دقيقة
دراجان ستويكوفيتش مدرب صربيا

قدم مدرب منتخب صربيا لكرة القدم، دراجان ستويكوفيتش، استقالته عقب الهزيمة 1-0 أمام ألبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان ستويكوفيتش قد تولى قيادة المنتخب الصربي منذ عام 2021، وقاده إلى المشاركة في كأس العالم في قطر، لكنه شهد مؤخراً سلسلة من النتائج المخيبة، بما في ذلك هزيمة ثقيلة 5-0 أمام إنجلترا في سبتمبر/أيلول، قبل أن يخسر أمس بهدف متأخر سجله ري ماناج في الشوط الأول.

وقال ستويكوفيتش للصحفيين السبت: “تحدثت مع الرئيس والأمين العام وقدمت استقالتي. أنا لم أتوقع هذه الهزيمة، وأتحمل المسؤولية كاملة وبمفردي”.

ويحتل منتخب صربيا المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تتصدر إنجلترا بـ15 نقطة بعد خمس مباريات، وتليها ألبانيا بـ11 نقطة من ست مباريات، فيما يقترب منتخب المدرب توماس توخيل من حسم التأهل لكأس العالم في حال الفوز على لاتفيا غداً.

    المصدر :
  • رويترز

