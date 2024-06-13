استقبال الأبطال لمشجع اسكتلندي وصل إلى ميونيخ

تلقى المشجع الاسكتلندي كريج فيرجسون استقبال الأبطال لدى وصوله إلى ساحة مارين بلاتز الخلابة في وسط مدينة ميونيخ اليوم الخميس بعدما سار قرابة ألف ميل (1600 كيلومتر) من جلاسجو على مدار 41 يوما الماضية من أجل جمع المال لجمعيات خيرية معنية بالصحة العقلية للرجال.

وهتف المئات من جمهور اسكتلندا وغنوا عند وصول فيرجسون إلى الساحة، ورشوا عليه الجعة.

وقال فيرجسون المبتهج إنه مرهق ولكن سعيد.

وقال “سأكذب إن قلت إن ذلك لم يكن أصعب شيء قمت به على الإطلاق.. لقد استخدمت الأدرينالين وحافز اقترابي من خط النهاية حتى أتمكن فقط من التقدم للأمام”.

ووصل فيرجسون إلى ميونيخ قبل يوم واحد من مواجهة ألمانيا واسكتلندا في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي ستقام في المدينة.

وقال فيرجسون “لن أغير ذلك ولو لثانية واحدة. كما تعلمون، كل جزء من هذه الرحلة، الجيد والسيئ، قادني إلى هنا. لقد جمعنا أكثر من 50 ألف جنيه استرليني (64 ألف دولار) للأعمال الخيرية”.

(الدولار = 0.7820 جنيه إسترليني)