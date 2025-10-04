السبت 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
استيفاو يقود تشيلسي لفوز مثير 2-1 على ليفربول

منذ 12 دقيقة
الدوري الإنجليزي الممتاز - فولهام × تشيلسي - رويترز

سجل الواعد إستيفاو ويليان هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ليمنح تشيلسي الانتصار 2-1 على ليفربول حامل اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت والذي تجرع الهزيمة الثالثة له على التوالي في جميع المسابقات.

سجل البرازيلي (18 عاما) هدفا من تمريرة مارك كوكوريلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من مباراة حماسية على ملعب ستامفورد بريدج.

وبدا أن هدف التعادل الذي أحرزه كودي جاكبو في الشوط الثاني قد منح ليفربول نقطة بعد أن وضع مويسيس كايسيدو تشيلسي في المقدمة في الدقيقة 12.

وبهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال. بينما صعد تشيلسي إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

