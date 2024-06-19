الخميس 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 20 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اسكتلندا تحافظ على آمالها ببطولة أوروبا بالتعادل مع سويسرا

منذ 13 ثانية
كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم

كأس بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم

A A A
طباعة المقال

أبقت اسكتلندا على آمالها في التأهل إلى أدوار خروج المغلوب ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بتعادلها 1-1 مع سويسرا في ثاني جولات المجموعة الأولى اليوم الأربعاء.

وسعيا للعودة للمسار الصحيح بعد الخسارة 5-1 أمام ألمانيا في المباراة الافتتاحية، بدأت اسكتلندا المباراة بقوة وافتتحت التسجيل في الدقيقة 13 عندما أطلق سكوت مكتوميناي تسديدة قوية حولها فابيان شير إلى داخل مرماه.

لكن تقدم اسكتلندا لم يدم طويلا، إذ أدركت سويسرا التعادل بطريقة رائعة عندما أطلق شيردان شاكيري العائد للتشكيلة الأساسية تسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وهز دان ندوي والبديل بريل إمبولو الشباك لصالح سويسرا لكن الحكم ألغى الهدفين بداعي التسلل، فيما تواصلت محاولات اسكتلندا للفوز بضربة رأس لعبها جرانت هينلي لكنها اصطدمت بإطار المرمى.

وبهذا تحتل سويسرا المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط خلف ألمانيا المتصدرة بست نقاط بينما تحتل اسكتلندا المركز الثالث بنقطة واحدة ويجب عليها الفوز على المجر في الجولة الختامية الأسبوع المقبل لتتقدم في البطولة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

بطولة يورو 2024
إليكم قائمة بأغلى 10 لاعبين في يورو 2024
خفيتشا كفاراتسخيليا
"كفاراتسخيليا" يكشف موعد تحديد مصيره مع "نابولي"
لوكا مودريتش
الكرواتي "مودريتش" يحقق رقماً قياسياً جديداً في مسيرته

الأكثر قراءة

بلدية القاع
نداء عاجل من رئيس بلدية القاع
جبران باسيل
باسيل يعود إلى بيت طاعة "الحزب" مهزوماً
الصراع بين حزب الله وإسرائيل - تعبيرية
مسؤول إسرائيلي: حزب الله يتراجع 8 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية