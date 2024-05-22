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اسكتلندا تعلن تشكيلة مبدئية من 28 لاعباً لبطولة أوروبا لكرة القدم

منذ 37 دقيقة
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 أعلن ستيف كلارك مدرب اسكتلندا تشكيلة مبدئية من 28 لاعبا لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم اليوم الأربعاء تضم لاعبين لم يسبق لهما المشاركة دوليا هما بن دواك وروس ماكروري بينما يعود جيمس فورست بعد غياب لنحو ثلاث سنوات.

وشارك دواك، الذي تألق مع منتخب تحت 21 عاما، في عدد قليل من المباريات مع ليفربول هذا الموسم لكنه لم يلعب منذ ديسمبر كانون الأول الماضي بسبب إصابة في الركبة تطلبت إجراء جراحة.

وشارك ماكروري في 19 مباراة مع فريق بريستول سيتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي هذا الموسم بينما سجل الجناح فورست، الذي خاض 38 مباراة دولية مع اسكتلندا، ستة أهداف مع سيلتيك في طريقه للفوز بلقب الدوري الاسكتلندي بما في ذلك خمسة أهداف في آخر ثماني مباريات له.

ولم يتعاف آرون هيكي وناثان باترسون في الوقت المناسب ومن المقرر أن يقلص كلارك التشكيلة إلى 26 لاعبا قبل الموعد النهائي لإعلان القوائم النهائية في السابع من يونيو.

ومن المقرر أن تلعب اسكتلندا مباراتين وديتين ضد جبل طارق (في الثالث من يونيو) وفنلندا (في السابع من يونيو).

وأوقعت القرعة اسكتلندا في المجموعة الأولى في بطولة أوروبا إذ تلعب مع ألمانيا المضيفة (14 يونيو) في المباراة الافتتاحية للبطولة تليها سويسرا (19 يونيو) والمجر (23 يونيو).

وتتطلع اسكتلندا إلى الوصول إلى مراحل خروج المغلوب للمرة الأولى.

    المصدر :
  • رويترز

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