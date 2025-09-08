الثلاثاء 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 9 سبتمبر 2025 |
اسكتلندا تهزم روسيا البيضاء 2-صفر بتصفيات كأس العالم

منتخب اسكتلندا

فازت اسكتلندا 2-صفر على روسيا البيضاء في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بعدما افتتح تشي آدامز التسجيل قبل أن يحرز زاخار فولكوف هدفا عكسيا أمام مدرجات صامتة وخالية في المجر.

وبعد شوط أول باهت، سجل آدامز الهدف الأول قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بعدما سدد بيلي جيلمور كرة ارتدت من إطار المرمى، قبل أن يعيد سكوت مكتوميناي الكرة برأسه إلى آدامز الذي وضعها في الشباك.

وفي الدقيقة 65، ضاعفت اسكتلندا تقدمها عندما أساء مدافع روسيا البيضاء فولكوف تقدير تمريرة عرضية ولعب ضربة رأس إلى شباك فريقه.

وتحتل اسكتلندا الآن المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط بعد مباراتين، وهو نفس رصيد الدنمرك التي فازت 3-صفر على اليونان.

وأقيمت المباراة على ملعب زي.تي.ئي في زالاجيرزيج، وهي مدينة مجرية بالقرب من الحدود مع النمسا وسلوفينيا، خلف الأبواب المغلقة أمام مدرجات فارغة.

    المصدر :
  • رويترز

