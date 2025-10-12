اسكتلندا تهزم روسيا البيضاء 2-1 بتصفيات كأس العالم

هز تشي آدامز وسكوت مكتوميناي الشباك في فوز اسكتلندا 2-1 على روسيا البيضاء، اليوم الأحد، لتتقدم مؤقتا إلى صدارة المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026 برصيد 10 نقاط من أربع مباريات.

وفي وقت لاحق اليوم، تلعب الدنمرك، التي حصدت سبع نقاط من ثلاث مباريات، أمام اليونان، صاحبة المركز الثالث، سعيا لاستعادة صدارة المجموعة.

ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني ملحقا.

وضغطت روسيا البيضاء، متذيلة الترتيب، مبكرا على أصحاب الأرض، وحصلت على ثلاث ركلات ركنية في أول 10 دقائق. ولعب بافيل زابلين ضربة رأس علت العارضة.

لكن اسكتلندا سجلت هدفا بعد خمس دقائق، عندما لعب جاك هندري تمريرة بينية إلى آدامز على حافة منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقدمه اليسرى.

في البداية، أُلغي الهدف بداعي تسللا مهاجم تورينو، لكن الحكم عدل عن قراره بمراجعة حكم الفيديو المساعد ليحتسب الهدف.

وكانت لروسيا البيضاء، المصنفة 100 في العالم، 22 تسديدة في المباراة واعتقدت أنها أدركت التعادل عن طريق يفجيني مالاشيفيتش في الدقيقة 63، لكن الهدف ألغي بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب خطأ على مكتوميناي أثناء بناء الهجمة.

وسجل مكتوميناي لاعب وسط نابولي هدفا من تمريرة عرضية من آندي روبرتسون في الدقيقة 84، لتتعرض روسيا البيضاء لهزيمتها الرابعة تواليا رغم هدف جليب كوشكو في الوقت بدل الضائع، لتخرج من سباق المركزين الأول والثاني.

وتختتم اسكتلندا مشوارها في دور المجموعات الشهر المقبل بمباراتين أمام اليونان والدنمارك.