اعتقال شخص على صلة بإساءة عبر الانترنت بحق لاعبة ببطولة أوروبا

أعلنت شرطة شيشاير، اليوم الخميس، اعتقال رجل يبلغ عمره 59 عاما فيما يتعلق برسائل مسيئة أرسلت عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى مدافعة منتخب إنجلترا جيس كارتر خلال بطولة أوروبا لكرة القدم للسيدات الشهر الماضي.

وخلال البطولة التي أقيمت في سويسرا، قالت كارتر إنها تعرضت لإساءات عنصرية عبر الإنترنت، وأعلنت أنها ستبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي طوال البطولة، التي فازت بها إنجلترا بتغلبها بركلات الترجيح على إسبانيا في النهائي.

وعانت كارتر (27 عاما)، وهي من أصحاب البشرة السمراء، في فوز إنجلترا في دور الثمانية على السويد حيث استقبل فريقها هدفين في الشوط الأول، وبعد ذلك تعرضت للاساءة.

وقالت شرطة شيشاير في بيان “بعد هذه البلاغات فتحت وحدة شرطة كرة القدم في المملكة المتحدة تحقيقا بالشراكة مع شركات التواصل الاجتماعي لتحديد الأشخاص المسؤولين عن ذلك.

“اليوم الخميس الموافق 28 أغسطس، ألقى ضباط من شرطة لانكشاير القبض على رجل يبلغ عمره 59 عاما من جريت هاروود للاشتباه في قيامه باتصالات خبيثة فيما يتعلق ببعض الرسائل.

“وتقرر اخلاء سبيله تحت قيد التحقيق بينما تستمر التحقيقات”.