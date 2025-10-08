اعتقال مشجعين متعصبين لفريق لاتسيو بتهم فساد تتعلق بالأولمبياد الشتوي

قال ممثلو إدعاء في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إن شقيقين من مجموعة (إيريدوسيبيلي) للمشجعين المتعصبين لفريق لاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، ألقي القبض عليهما بعد محاولتهما الحصول بشكل غير قانوني على عقود أشغال عامة تتعلق بالأولمبياد الشتوي المقرر العام المقبل.

وقال ممثلو الادعاء في البندقية في بيان إن الشقيقين، وهما من روما، سعيا للاستفادة من الألعاب الأولمبية بعد أن شكلا قيادة على غرار المافيا لتجارة المخدرات والتحكم في أنشطة الحياة الليلية في منتجع كورتينا.

وتتشارك كورتينا، الواقعة في شمال إيطاليا، مع ميلانو في استضافة الأولمبياد الشتوي في الفترة ما بين السادس و22 فبراير شباط المقبل.

وذكرت تقارير أن الشخصين المعتقلين قدما نفسيهما كعنصرين بارزين في عالم الجريمة في روما، إذ تباهيا بصداقتهما مع قائد مجموعة إيريدوسيبيلي الراحل فابريتسيو بيشيتيلي، الذي قُتل بالرصاص في متنزه في روما عام 2019.

وقال ممثلو الادعاء إن الشخصين أرهبا منافسين تجاريين في كورتينا.

وتم حبس أحد الأشخاص كان مدينا لهما بأموال مخدرات في صندوق سيارة وتهديده بالقتل، كما تعرض اثنان من تجار المخدرات للضرب أيضا.

وفي عام 2022، تواصل الشقيقان مع أحد مسؤولي مدينة كورتينا، عارضين دعما انتخابيا، وهو ما رفضه السياسي. وقال الادعاء إنهما طلبا لاحقا منحهما عقودا لأشغال عامة تتعلق بالأولمبياد، ووجها رسالة تهديد.

ويواجه الشقيقان، وأحدهما رهن الحبس الاحتياطي والآخر قيد الإقامة الجبرية، تهمة الابتزاز، وتفاقم الوضع بداعي أنهما قاما بذلك بأساليب المافيا.

ويواجه خمسة مشتبه بهم آخرين نفس التهمة، لكن لم يُعتقلوا.