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الأرجنتين تفوز بسهولة 1-صفر وديا على الإكوادور قبل كوبا أمريكا

منذ ساعة واحدة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

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سجل أنخيل دي ماريا هدفا ليمنح الأرجنتين فوزا مريحا 1-صفر على الإكوادور في مباراة ودية استعدادا لكأس كوبا أمريكا لكرة القدم في شيكاجو أمس الأحد.

ومنح دي ماريا، الذي سيعتزل اللعب دوليا بعد كوبا أمريكا، التقدم للأرجنتين قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تمريرة بينية من كريستيان روميرو إلا أن أبطال العالم فشلوا في تعزيز النتيجة في الشوط الثاني.

وقال دي ماريا بعد المباراة “كان فوزا مستحقا. علينا أن نواصل العمل كما نفعل دائما وأن نبقى متحدين.

“الإكوادور منافس يمكن أن نواجهه في كوبا أمريكا. نعلم أنها ستكون بطولة صعبة للغاية. كانت مباراة جيدة اليوم (أمس) لإظهار ما يمكننا القيام به”.

وستلعب الأرجنتين مع جواتيمالا في مباراة ودية أخرى يوم الجمعة المقبل قبل أن يبدأ حامل اللقب مشواره في كوبا أمريكا أمام كندا في 20 يونيو حزيران.

وتلتقي الأرجنتين بعدها مع تشيلي بعد خمسة أيام ثم بيرو في 29 يونيو حزيران.

وتواجه الإكوادور بوليفيا يوم الأربعاء وهندوراس يوم الأحد في إطار استعداداتها لكوبا أمريكا وستبدأ مشوارها بالبطولة التي تقام كل أربع سنوات أمام فنزويلا في 22 يونيو قبل أن تواجه جاميكا بعدها بأربعة أيام والمكسيك في 30 يونيو حزيران.

وتقام كأس كوبا أمريكا في الولايات المتحدة في الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو.

    المصدر :
  • رويترز

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