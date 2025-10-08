الأرجنتين تنقل مباراتها الودية مع بويرتوريكو من شيكاغو إلى فورت لودرديل

قال منظمون أمس الأربعاء إن المباراة الودية بين الأرجنتين وبويرتوريكو في الولايات المتحدة تم نقلها من شيكاغو إلى فورت لودرديل مع تحديد موعد جديد لها يوم الثلاثاء المقبل بسبب مخاوف أمنية ولوجستية.

وستقام المباراة، التي كان من المقرر إقامتها في البداية يوم الاثنين المقبل على ملعب سولجر فيلد، الآن في اليوم التالي على ملعب تشيس في فلوريدا مقر فريق إنتر ميامي الذي يلعب له قائد الأرجنتين ليونيل ميسي.

وذكرت تقارير محلية أن هذا التغيير جاء بسبب الاحتجاجات واسعة النطاق في شيكاغو ضد سياسات الهجرة الأمريكية، وهو ما جعل من الصعب ضمان أمن المباراة.

ومنح هذا التغيير أيضا الفرصة لتمديد فترة مبيعات التذاكر وإقامة المباراة مساء.

واتصلت رويترز بالاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتعليق.

وستواجه الأرجنتين بطلة العالم، التي ضمنت بالفعل التأهل لكأس العالم العام المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فنزويلا في مباراة ودية غدا الجمعة في ملعب هارد روك في ميامي كجزء من استعداداتها.