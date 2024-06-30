الأرجنتين تهزم بيرو وتتصدر مجموعتها في كوبا أميركا

أحرز لاوتارو مارتينيز هدفين في الشوط الثاني ليقود الأرجنتين، التي خاضت المباراة بلاعبي الصف الثاني، للفوز 2-صفر على بيرو في وقت مبكر من اليوم الأحد 30\6\2024 وتتصدر المجموعة الأولى في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم وتقصي بيرو من البطولة.

وكانت الأرجنتين قد تأهلت بالفعل لدور الثمانية قبل المباراة التي أقيمت في ميامي بفوزها على كندا وتشيلي في أول جولتين.

ومنح تأمين التأهل الأرجنتين فرصة لإراحة اللاعبين الأساسيين ومن بينهم قائد الفريق ليونيل ميسي ورغم إجراء تسعة تغييرات على القائمة الأساسية لم تتعرض حاملة اللقب تقريبا لأي تهديد من المنافس.

وأنهى مارتينيز هجمة سلسة في الدقيقة 47 إذ سدد الكرة بهدوء فوق حارس بيرو بيدرو جاليسي ثم كرر الأمر ذاته في الدقيقة 86 مسددا الكرة مرة أخرى فوق جاليسي ليحرز هدفه الثاني بعد تعثر دفاعي للفريق المنافس.

وسنحت للأرجنتين فرصة ذهبية لتوسيع الفارق عندما حصلت على ركلة جزاء بسبب لمسة يد في الدقيقة 72 لكن تسديدة لياندرو باريديس ارتطمت بالقائم.

وسينضم إلى الأرجنتين في دور الثمانية منتخب كندا ثاني المجموعة الذي تأهل بعد تعادله مع تشيلي من دون أهداف في المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى.