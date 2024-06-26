الأرجنتين تهزم تشيلي 1-صفر وتتأهل لدور الثمانية في كأس كوبا أمريكا

أصبح منتخب الأرجنتين أول المتأهلين لدور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد أن سجل لاوتارو مارتينيز هدفا متأخرا ليقود بلاده للفوز 1-صفر على تشيلي في المجموعة الأولى أمس الثلاثاء.

وبعد بداية حذرة سيطرت الأرجنتين على المباراة لكنها أهدرت عدة فرص للتسجيل واختبر خوليان ألفاريز ونيكولاس جونزاليس الحارس كلاوديو برافو بينما سدد ليونيل ميسي في القائم بمحاولة بعيدة المدى.

وأهدر أليكسيس ماك أليستر لاعب الأرجنتين فرصة ذهبية في الشوط الثاني قبل أن تبدأ تشيلي في فرض بعض السيطرة ليجبر رودريجو إيتشيفيريا الحارس إميليانو مارتينيز على التصدي لمحاولته.

وبينما بدا أن الأرجنتين ستندم على الفرص الضائعة، استغل البديل مارتينيز كرة مرتدة من ركلة ركنية ليهز الشباك بقدمه اليمنى في الدقيقة 88 ويضمن الفوز لحاملة اللقب.