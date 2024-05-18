الأسترالي "أوسكار بياستري" يحتل المركز الأول في جولة التجارب الحرة الأخيرة لسباق إيميليا رومانيا

احتل سائقا مكلارين الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس المركزين الأول والثاني على الترتيب في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة إيمولا الإيطالية اليوم السبت في حين تعرض سائق رد بول المكسيكي سيرجيو بيريز والإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن لحادثين ما تسبب في ظهور الأعلام الحمراء.

وحصل سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينز وشارل لوكلير القادم من موناكو على المركزين الثالث والرابع تواليا بعد أن اقتربا من التفوق على الجميع حتى الدقائق الأخيرة من الجولة.

وكان لوكلير سجل أسرع زمن في جولتي التجارب الأولى والثانية أمس الجمعة.

وأحتل بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام المركز السادس في الجولة خلف البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس في حين احتل سائق مرسيدس الثاني البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سابقا سبع مرات المركز 17.

وتفوق بياستري على الجميع عندما سجل دقيقة واحدة و15.529 ثانية في أجواء صافية ومشمسة على حلبة فريق فيراري بينما تخلف نوريس الفائز في الجولة الماضية في ميامي بفارق 0.300 ثانية.

وارتفعت الأعلام الحمراء قبل 35 دقيقة من نهاية الجولة بعد أن فقد ألونسو السيطرة على السيارة عند أحد المنحنيات لكنه خرج سليما وعاد للحلبة بعد أن منحه الفريق الطبي الضوء الأخضر.

وخرجت الأعلام الحمراء مرة أخرى لمدة قصيرة قبل خمس دقائق من نهاية زمن الجولة (ساعة واحدة) بعد اصطدام سيارة بيريز بالحواجز قبل استئناف الجولة بعد ثلاث دقائق.

واضطر كيفن ماجنوسن سائق هاس للخروج عن المضمار تجنبا للاصطدام بسيارة الأسترالي دانييل ريكاردو سائق أر.بي بينما تجاوز لوكلير زميله ساينز بصورة هجومية كثيرا في محاولة لتحسين نتيجته.