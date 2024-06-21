الأسترالي تومسون يفاجئ فريتز ويبلغ قبل نهائي بطولة كوينز للتنس

حقق الأسترالي جوردان تومسون مفاجأة بفوزه على الأمريكي تايلور فريتز المصنف الرابع 6-4 و6-3 في دور الثمانية لبطولة كوينز للتنس، اليوم الجمعة.

ولم يواجه اللاعب البالغ عمره 30 عاما، والذي صعد لدور الثمانية عقب انسحاب البريطاني آندي موراي من الدور الثاني، أي فرصة لكسر إرسال منافسه أمام فريتز وسيلتقي الآن مع الإيطالي لورينتسو موسيتي في الدور قبل النهائي غدا السبت.

وتغلب موسيتي على البريطاني بيلي هاريس المشارك ببطاقة دعوة 6-3 و7-5 ليبلغ الدور قبل النهائي للمرة الثانية على التوالي على البطولة المقامة على العشب.

وبلغ الأمريكي تومي بول المصنف الخامس الدور قبل النهائي للمرة الثانية على الملاعب العشبية بفوزه على البريطاني جاك دريبر 6-3 و5-7 و6-4 فيما يزيد قليلا عن ساعتين.

وسيواجه اللاعب البالغ عمره 27 عاما مواطنه سيباستيان كوردا في الدور قبل النهائي الآخر بعد فوز اللاعب البالغ عمره 23 عاما على الأسترالي رينكي هيجيكاتا 6-7 و6-3 و6-4 في المباراة الأخيرة اليوم.