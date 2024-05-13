الأسترالي "ميليتشيتش" يتولى تدريب منتخب الصين النسائي

عين الاتحاد الصيني لكرة القدم الأسترالي آنتي ميليتشيتش (50 عاما) مدربا جديدا للمنتخب النسائي الأول للعبة الشعبية للبلاد خلفا للمدربة الصينية شوي قينغشيا مطلع الأسبوع الحالي.

وتحت قيادة المدربة الصينية السابقة ودع المنتخب منافسات كأس العالم النسائية العام الماضي من دور المجموعات بعد تلقيه هزيمتين وتحقيق فوز وحيد كما فشل في التأهل لأولمبياد باريس الصيفي 2024.

واستغنت الصين عن خدمات شوي بسبب الفشل في التأهل للألعاب الأولمبية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد أقل قليلا من عامين من قيادتها الفريق الملقب باسم “الورود الفولاذية” للتتويج بكأس آسيا للمرة التاسعة.

وسبق لميليتشيتش تدريب المنتخب النسائي الأسترالي وتولى أيضا تدريب نادي مكارثر المنافس في الدوري الأسترالي للرجال كما عمل مساعدا لأنجي بوستيكوجلو عندما كان مدربا لمنتخب أستراليا الأول للرجال.

وستكون المهمة الأولى للمدرب الجديد إعداد الفريق للدفاع عن لقب كأس آسيا في أستراليا في 2026.

وسبق للمنتخب النسائي الصيني الوصول لنهائي كأس العالم ولنهائي مسابقة كرة القدم النسائية في الألعاب الأولمبية خلال عصره الذهبي في تسعينات القرن الماضي لكن الفريق حاليا يحتل المركز 19 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) للمنتخبات.