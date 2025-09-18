الأسطورة السويدي بورج يكشف عن إصابته بالسرطان

كشف أسطورة التنس السويدي بيورن بورج عن إصابته بنوع شرس من سرطان البروستاتا لكنه قال إنه يكافح المرض “كأنه نهائي ويمبلدون”.

وكشف بورج الذي حصد 11 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عن مرضه في سيرته الذاتية “نبضات قلب” التي شاركت زوجته باتريشيا في كتابتها قائلا إنه خضع لجراحة في 2024 وهو الآن في مرحلة التعافي.

وفاز بورج بخمسة ألقاب متتالية في ويمبلدون بين عامي 1976 و1980 إضافة إلى ستة ألقاب في فرنسا المفتوحة لكنه أدهش العالم باعتزاله في سن 26 عاما.

وقال بورج لهيئة الإذاعة البريطانية “تحدثت إلى الطبيب وقال لي إنه نوع شرس للغاية من السرطانات.

“أبلغني بأنني سأخوض معركة مع المرض في المستقبل. أذهب كل ستة أشهر لإجراء الفحوصات. أجريت آخر اختبار لي قبل أسبوعين. إنه شيء يجب أن أتعايش معه”.

وقال بورج إن الأطباء اكتشفوا السرطان في 2023 على الرغم من سنوات من الفحوصات المنتظمة.