الأمريكيان "كونر مانتز وفيونا أوكيف" يتأهلان لأولمبياد باريس

استطاع كلاً من الأمريكيان (كونر مانتز وفيونا أوكيف)، اليوم السبت 3 فبراير/شباط من التأهل لأولمبياد باريس، بعد أن حققا الفور في أول ظهور لهما في تصفيات الماراثون الأولمبية الأمريكية في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وأكمل مانتز السباق في ساعتين وتسع دقائق وخمس ثوان بينما احتل شريك التدريب وصديقه المقرب كلايتون يانج المركز الثاني بزمن قدره 2:09.06 ساعة ليضمن أيضا مكانا أولمبيا.

وانتفض ليونارد كورير في آخر السباق ليحتل المركز الثالث ولا يزال بوسعه حجز مكان في الفريق الأولمبي لكن يجب عليه الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحصل على مركز ثالث للرجال عبر التصنيف الدولي.

وتراجع جالين روب الحاصل على ميداليتين أولمبيتين، وهو الاسم الأكثر شهرة في منافسات الرجال، بعد مرور 17 ميلا تقريبا وبدا لاحقا أنه يعاني من تقلصات عضلية.

وحققت أوكيف التي تشارك لأول مرة في منافسات الماراثون مفاجأة كبيرة بعدما أصبحت أول امرأة تفوز بتصفيات الماراثون الأولمبية الأمريكية في أول ظهور لها في هذه المنافسات.

وأنهت أوكيف (25 عاما) السباق بزمن قدره 2:22.10 ساعة وهو أسرع زمن على الإطلاق للسيدات في التصفيات الأولمبية الأمريكية للماراثون.

واحتلت إيميلي سيسون، صاحبة الرقم القياسي الأمريكي في الماراثون والتي كانت مرشحة بقوة قبل السباق، وداكوتا ليندورم المركزين الثاني والثالث ليكتمل فريق السيدات المؤلف من ثلاث عداءات في باريس.

وستكون هذه هي الدورة الأولمبية الثانية لسيسون بعد أن شاركت في ألعاب طوكيو حيث احتلت المركز العاشر في سباق عشرة آلاف متر.