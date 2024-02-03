السبت 22 رجب 1445 ﻫ - 3 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأمريكيان "كونر مانتز وفيونا أوكيف" يتأهلان لأولمبياد باريس

منذ 34 دقيقة
الماراثون الأولمبية الأمريكية

الماراثون الأولمبية الأمريكية

A A A
طباعة المقال

استطاع كلاً من الأمريكيان (كونر مانتز وفيونا أوكيف)، اليوم السبت 3 فبراير/شباط من التأهل لأولمبياد باريس، بعد أن حققا الفور في أول ظهور لهما في تصفيات الماراثون الأولمبية الأمريكية في أورلاندو بولاية فلوريدا.

وأكمل مانتز السباق في ساعتين وتسع دقائق وخمس ثوان بينما احتل شريك التدريب وصديقه المقرب كلايتون يانج المركز الثاني بزمن قدره 2:09.06 ساعة ليضمن أيضا مكانا أولمبيا.

وانتفض ليونارد كورير في آخر السباق ليحتل المركز الثالث ولا يزال بوسعه حجز مكان في الفريق الأولمبي لكن يجب عليه الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحصل على مركز ثالث للرجال عبر التصنيف الدولي.

وتراجع جالين روب الحاصل على ميداليتين أولمبيتين، وهو الاسم الأكثر شهرة في منافسات الرجال، بعد مرور 17 ميلا تقريبا وبدا لاحقا أنه يعاني من تقلصات عضلية.

وحققت أوكيف التي تشارك لأول مرة في منافسات الماراثون مفاجأة كبيرة بعدما أصبحت أول امرأة تفوز بتصفيات الماراثون الأولمبية الأمريكية في أول ظهور لها في هذه المنافسات.

وأنهت أوكيف (25 عاما) السباق بزمن قدره 2:22.10 ساعة وهو أسرع زمن على الإطلاق للسيدات في التصفيات الأولمبية الأمريكية للماراثون.

واحتلت إيميلي سيسون، صاحبة الرقم القياسي الأمريكي في الماراثون والتي كانت مرشحة بقوة قبل السباق، وداكوتا ليندورم المركزين الثاني والثالث ليكتمل فريق السيدات المؤلف من ثلاث عداءات في باريس.

وستكون هذه هي الدورة الأولمبية الثانية لسيسون بعد أن شاركت في ألعاب طوكيو حيث احتلت المركز العاشر في سباق عشرة آلاف متر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

باير ليفركوزن
باير ليفركوزن يسحق مضيفه دارمشتاد بهدفين دون مقابل
هاري كين ونيوير
الدوري الألماني: بايرن ميونخ يطيح بروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية
كارلو انشيلوتي
أنشيلوتي يؤجل قرار مشاركة روديجير في مواجهة أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
بارجة حربية أمريكية
تفاصيل هامة.. 40 قتيلاً باستهداف "قاذفات بي-1" الأمريكية 85 هدفاً في سوريا والعراق
الطفلة هند رجب
غزة تحت النار
بعد 110 ساعات على الحدث.. مصير الطفلة "هند" والمنقذين ما زال مجهولاً