الأمريكية "جيسيكا بيغولا" تتقدم إلى الدور الثالث لبطولة ميامي المفتوحة للتنس

تقدمت الأمريكية جيسيكا بيغولا المصنفة الخامسة إلى الدور الثالث لبطولة ميامي المفتوحة للتنس اليوم السبت 23 مارس/آذار 2024، بعد انسحاب تشو لين للمرض وهي متأخرة 6-4 و4-1.

وبعد استكمال ثماني مباريات فقط أمس الجمعة بسبب الأمطار، تأخر انطلاق المباريات مجددا لمدة ثلاث ساعات اليوم، بعدها سارع المنظمون بإقامة عدد من المباريات بينها مواجهة بيجولا وتشو.

وبدأت تشو، التي كانت تبحث عن فوزها الأول على منافسة من بين الخمسة الأوائل، بذكاء وتمكنت من كسر إرسال منافستها مبكرا.

لكن تشو (30 عاما) لم تتمكن من المواصلة بنفس الجهد وكسرت بيجولا إرسال منافستها مرتين لتفوز بالمجموعة الأولى قبل أن تتقدم 3-صفر في المجموعة الثانية.

وفازت تشو بإرسالها لتصبح النتيجة 3-1 لكن بعدما نجحت بيجولا في الفوز بشوط إرسالها، اتجهت اللاعبة الصينية إلى مقعدها أثناء تبديل طرفي الملعب وبدا عليها الضيق.

وحصلت على وقت مستقطع للعلاج حيث اتجه الطبيب للملعب لفحص ضغط دم تشو ومعدل ضربات القلب بينما أغلقت اللاعبة الصينية عينيها وأشارت إلى صدرها.

وبعد مناقشة قصيرة مع حكم الكرسي، أعلن الأخير انتهاء المباراة بانسحاب تشو مع وصول بيجولا للاطمئنان على منافستها.

وستلعب بيجولا في الدور المقبل مع الكندية ليلى فرنانديز التي استغلت كل الفرص الست التي أتيحت لها لكسر إرسال منافستها لتفوز 6-4 و6-2 على الكولومبية إميليانا أرانجو.