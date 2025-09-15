الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
الأمريكية يوفيتش تحصد أول ألقابها في بطولات اتحاد لاعبات التنس في وادي الحجارة المفتوحة

منذ 60 دقيقة
إيفا يوفيتش من الولايات المتحدة تحتفل بالكأس بعد فوزها ببطولة غوادالاخارا المفتوحة. رويترز

فازت الأمريكية إيفا يوفيتش بأول لقب لها في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات بفوزها 6-4 و6-1 على الكولومبية إميليانا أرانغو في نهائي بطولة وادي الحجارة المفتوحة (غوادالاخارا-المكسيك) أمس الأحد.

وأصبحت اللاعبة (17 عاما) المولودة في كاليفورنيا، والتي دخلت البطولة ذات 500 نقطة المقامة على الملاعب الصلبة في المركز 73 عالميا، أصغر لاعبة تفوز باللقب وأصغر أمريكية تحرز لقبا في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات منذ فوز كوكو غوف في بارما عام 2021.

وبهذا الفوز، دخلت يوفيتش قائمة أفضل 50 لاعبة عندما يصدر التصنيف العالمي للاعبات في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وخاضت أرانغو المباراة بشجاعة رغم مرضها وأنقذت اللاعبة (24 عاما) ثلاث نقاط للفوز بالمجموعة عند تأخرها 5-3 في المجموعة الافتتاحية، وكسرت إرسال يوفيتش مرتين لتظل في المباراة.

لكنها لم تتمكن من استغلال تقدمها 30-15 في الشوط التالي لتحسم يوفيتش الفوز بالمجموعة.

ثم سيطرت اللاعبة الأمريكية على المجموعة الثانية وحسمت المباراة في أكثر من 90 دقيقة بقليل.

وتحدثت يوفيتش بود عن أرانغو، التي احتلت أيضا المركز الثاني في بطولة ميريدا في فبراير شباط الماضي ولا تزال تسعى للفوز بلقبها الأول في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.

وقالت يوفيتش عن منافستها “أظهرتي روحا قتالية عالية وامتعتي الجماهير. ليس من السهل المشاركة في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات في سن مبكرة… لكن أمثال إميليانا يجعلون ذلك سهلا ودائما ما ترتسم الابتسامة على وجوههم”.

    المصدر :
  • رويترز

