الأمريكي بويل يفوز بلقب بطولة كوينز للتنس

فاز الأمريكي تومي بول المصنف الخامس بأول لقب له على الملاعب العشبية بتغلبه على الإيطالي لورينتسو موسيتي 6-1 و7-6 في بطولة كوينز للتنس اليوم الأحد 23 حزيران/يونيو 2024.

وسيدفع اللقب الثالث للاعب البالغ من العمر 27 عاما به للتفوق على تايلور فريتز في تصنيف اتحاد لاعبي التنس المحترفين، مما يجعله الأمريكي الأعلى تصنيفا في فردي الرجال.

وسيطر بول على المجموعة الأولى وسدد ثلاث ضربات إرسال ساحقة بينما عانى موسيتي بسبب الأخطاء السهلة. وكسر بول أيضا إرسال منافسه في المجموعة الثانية وأرسل لحسم المباراة وهو متقدم 5-4 لكن موسيتي رد بكسر إرسال بول ليأخذ المجموعة إلى الشوط الفاصل.

وقاتل موسيتي (22 عاما) في الشوط الفاصل وأنقذ نقطتين لخسارة المباراة وحصل على نقطة لحسم المجموعة لكن بول انتصر في النهاية عقب معركة طويلة.

وسينافس بول، الذي وصل إلى الدور الثالث في ويمبلدون العام الماضي، في ثالث البطولات الأربع الكبرى التي ستنطلق في الأول من يوليو تموز المقبل للمرة الخامسة.