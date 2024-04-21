الأمريكي "كريستيان ميلر" يسجل أسرع زمن بسباق 100 متر هذا الموسم

سجل الأمريكي الصاعد كريستيان ميلر أسرع زمن في العالم في سباق 100 متر هذا العام خلال مسابقة لألعاب القوى خاصة بالمدارس الثانوية الليلة الماضية.

وركض العداء (17 عاما) المنتمي لولاية جورجيا متجاوزا بقية المنافسين ليسجل زمنا قدره 9.93 ثانية في كليرمونت بولاية فلوريدا.

وبذلك حطم ميلر الرقم القياسي الأمريكي تحت 20 عاما والمسجل باسم ترايفون بروميل والبالغ 9.97 ثانية والصامد منذ 2014.

ورغم أن هذا السباق أقيم في وقت مبكر من الموسم فإنه تجاوز الزمن الأسرع السابق البالغ 9.99 والذي سجله النيجيري فيفور آش الشهر الماضي.