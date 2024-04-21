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الأمريكي "كريستيان ميلر" يسجل أسرع زمن بسباق 100 متر هذا الموسم

منذ 15 ثانية
كريستيان ميلر

كريستيان ميلر

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سجل الأمريكي الصاعد كريستيان ميلر أسرع زمن في العالم في سباق 100 متر هذا العام خلال مسابقة لألعاب القوى خاصة بالمدارس الثانوية الليلة الماضية.

وركض العداء (17 عاما) المنتمي لولاية جورجيا متجاوزا بقية المنافسين ليسجل زمنا قدره 9.93 ثانية في كليرمونت بولاية فلوريدا.

وبذلك حطم ميلر الرقم القياسي الأمريكي تحت 20 عاما والمسجل باسم ترايفون بروميل والبالغ 9.97 ثانية والصامد منذ 2014.

ورغم أن هذا السباق أقيم في وقت مبكر من الموسم فإنه تجاوز الزمن الأسرع السابق البالغ 9.99 والذي سجله النيجيري فيفور آش الشهر الماضي.

    المصدر :
  • رويترز

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