الأهلي السعودي يصعد للمركز الثاني بأبطال آسيا للنخبة بالفوز على السد

تقدم الأهلي السعودي حامل اللقب إلى المركز الثاني في مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بعدما حقق فوزا ثمينا خارج أرضه وتغلب 2-1 على مضيفه السد القطري اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات مرحلة الدوري.

وتقدم الأهلي بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة 34 ثم تعادل السد عن طريق كلاودينيو في الدقيقة 63 قبل أن يسجل ماتيوس جونسالفيس هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 68.

وحقق الأهلي، الذي يدربه ماتياس يايسله، اليوم الفوز الثالث له في البطولة مقابل تعادل واحد ليرفع رصيده إلى عشر نقاط ويصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الهلال السعودي المتصدر.

أما السد، فقد تلقى اليوم الخسارة الثانية له في البطولة مقابل تعادلين، ليتجمد رصيده عند نقطتين محتلا المركز العاشر في المجموعة التي تضم 12 فريقا.

وأسكن جيوفاني هنريكي لاعب السد الكرة في شباك الحارس إدوار مندي في الدقيقة 25 لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وافتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 34، عندما أرسل إنزو ميو عرضية إلى محرز الذي هيأ الكرة لنفسه ببراعة وسددها بقوة في الشباك من حدود منطقة الجزاء.

وعاند الحظ السد بشكل كبير في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إذ مرر أكرم عفيف عرضية من الجهة اليسرى ووصلت الكرة إلى رافا موخيكا الذي سددها في القائم واستمرت الهجمة حتى مرر عفيف عرضية إلى محمد كمارا الذي صوب كرة منخفضة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن مندي تصدى لها ببراعة.

وتفوق الأهلي في الضغط الهجومي في بداية الشوط الثاني، وكاد أن يعزز تقدمه في الدقيقة 53 عندما تألق جونسالفيس في المراوغة ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء لكن مشعل برشم حارس السد تصدى لها ببراعة.

وتعادل السد في الدقيقة 63 عندما شن هجمة سريعة ومرر عفيف عرضية متقنة على حدود منطقة الجزاء إلى كلاودينيو الذي سدد الكرة في الشباك بدون تردد.

وبعدها بخمس دقائق فقط، تقدم الأهلي مجددا عندما تلقى جونسالفيس تمريرة من ويندرسون جالينو وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم صوب الكرة ببراعة في الشباك من زاوية ضيقة.

واهتزت شباك السد مجددا في الدقيقة 77، إذ شن الأهلي هجمة خطيرة شهدت عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء حتى وصلت الكرة إلى فرانك كيسي الذي أسكنها الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي وجود تسلل.

وواصل الأهلي تفوقه الهجومي لكن مصيدة التسلل وتألق برشم أضاعا عليه أكثر من فرصة، كما هاجم السد بشراسة في الوقت القاتل أملا في خطف التعادل لكن كل محاولاته باءت بالفشل ليُنهي الأهلي حامل اللقب المباراة فائزا 2-1.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل من مجموعتي غرب وشرق آسيا إلى دور الستة عشر الذي سيقام في مارس آذار المقبل، على أن تقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية في أواخر أبريل نيسان وأوائل مايو أيار.