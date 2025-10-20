الأهلي السعودي يفوز 4-صفر على الغرافة في أبطال آسيا للنخبة

سجل فرانك كيسي هدفين في فوز الأهلي حامل اللقب 4-صفر على ضيفه الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الاثنين.

ورفع الأهلي فريق المدرب ماتياس يايسله رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات ليتصدر مجموعة الغرب متقدما بفارق الأهداف على الوحدة الإماراتي.

ومنح إنزو ميو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 32، قبل أن يضيف كيسي الهدف الثاني للأهلي بعدها بست دقائق.

وجعل كيسي لاعب برشلونة السابق النتيجة 3-صفر قرب الاستراحة.

وواصل الأهلي سيطرته على الفريق القطري في الشوط الثاني واختتم البديل صالح أبو الشامات مهرجان الأهداف في الدقيقة 76.

وتجمد رصيد الغرافة عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.