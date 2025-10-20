الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأهلي السعودي يفوز 4-صفر على الغرافة في أبطال آسيا للنخبة

منذ 39 دقيقة
الأهلي السعودي

الأهلي السعودي

A A A
طباعة المقال

سجل فرانك كيسي هدفين في فوز الأهلي حامل اللقب 4-صفر على ضيفه الغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الاثنين.

ورفع الأهلي فريق المدرب ماتياس يايسله رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات ليتصدر مجموعة الغرب متقدما بفارق الأهداف على الوحدة الإماراتي.

ومنح إنزو ميو التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 32، قبل أن يضيف كيسي الهدف الثاني للأهلي بعدها بست دقائق.

وجعل كيسي لاعب برشلونة السابق النتيجة 3-صفر قرب الاستراحة.

وواصل الأهلي سيطرته على الفريق القطري في الشوط الثاني واختتم البديل صالح أبو الشامات مهرجان الأهداف في الدقيقة 76.

وتجمد رصيد الغرافة عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

ميالبي يحرز الدوري السويدي
ميالبي يحرز الدوري السويدي في إنجاز مذهل بإمكانات محدودة
لويس إنريكي
لويس إنريكي يدافع عن الحارس شوفالييه قبل مواجهة ليفركوزن
شيفيلد وينزداي
رينجرز يتعاقد مع رول مدرب شيفيلد وينزداي السابق

الأكثر قراءة

متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!
المبعوث الأميركي توم باراك
الفرصة الأخيرة لبيروت.. باراك يحذّر من "مواجهة كبرى" إذا لم يُنزع سلاح حزب الله
مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
هل تحل قوّة عسكرية أوروبية مكان "اليونيفيل" في جنوب لبنان؟