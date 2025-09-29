الأهلي يتأخر في النتيجة مجدداً قبل التعادل مع الدحيل

واصل الأهلي السعودي حامل اللقب سلسلة التأخر في النتيجة قبل أن يتعادل 2-2 مع مضيفه الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الاثنين مستغلا خروج الحارس الجديد أرتور ديسماس مصابا في الشوط الأول في أول ظهور له مع الفريق القطري.

بدأ الأهلي المباراة بقوة واختبر المدافع روجر إيبانيز الحارس ديسماس القادم من لوهافر في الدقيقة السابعة لكن الفرنسي تصدى لمحاولته ببراعة.

وبعد دقيقة أخرى تقدم فرانك كيسي لاعب الأهلي ليسدد بقوة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 19 سدد إنزو ميو كرة بيسراه لكن الحارس الفرنسي ديسماس تصدى لها بسهولة.

وعلى عكس سير اللعب، افتتح إدميلسون جونيور التسجيل للدحيل في الدقيقة 25 بعدما تابع كرة مرتدة من القائم سددها الوافد الجديد الجزائري عادل بولبينة.

ولم تدم فرحة ديسماس حارس الدحيل بظهوره الأول مع الفريق القطري طويلا بعد خروجه مصابا في الدقيقة 34 بعد التحام مع لاعب من الأهلي.

واستغل الأهلي خروج الحارس الفرنسي ليقلب الطاولة على الفريق القطري بهدفين سريعين في نهاية الشوط الأول جاء الأول في الدقيقة 43 بتسديدة ماتيوس جونسالفيس الرائعة بينما جاء الثاني من هفوة قاتلة للحارس البديل باوتيستا بوركي.

وحاول بوركي التمرير لكن الجزائري رياض محرز قطعها ليضعها بسهولة في الشباك وسط علامات عدم التصديق من مواطنه جمال بلماضي مدرب الدحيل الذي حذر من خطورة محرز كثيرا قبل المباراة.

لكن الدحيل نزل بقوة بعد الاستراحة ليعادل النتيجة في الدقيقة 47 عبر كشيشتوف بيونتيك بضربة رأس لم يجد الحارس إدوار مندي حلا لها.

وكاد الأهلي أن يسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 55 حين أرسل علي مجرشي عرضية لكن الحارس بوركي أبعدها.

وعاد بيونتيك ليهدر فرصة محققة بعدما سدد بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 57.

وتصدى حارس الدحيل لمحاولة خطيرة من فالنتين أتانجانا لاعب الأهلي في الدقيقة 76 بعد تمريرة من محرز.

وأنقذ الحارس بوركي فريقه من هدف محقق بعد أن تصدى على مرتين لمحاولة إيفان توني الخطيرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني سدد لاعب الدحيل إدميلسون بقوة من خارج المنطقة لكن الحارس مندي أبعد الخطر بكلتا قبضتيه.

ورفع الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين في المركز الثاني متأخرا بفارق نقطتين عن الهلال متصدر مجموعة الغرب.

ورفع الدحيل رصيده لنقطة واحدة في المركز التاسع.

واستهل الأهلي مشواره في المسابقة القارية بالفوز 4-2 على ناساف الأوزبكي في سبتمبر أيلول الجاري.

وقلب الأهلي تأخره بثلاثية في الشوط الأول إلى تعادل 3-3 بسيناريو مذهل أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين خلال الشهر الجاري.

كما أخفق في العودة من تأخره خلال الخسارة 3-1 أمام بيراميدز المصري في كأس القارات للأندية.