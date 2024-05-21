الأهلي يستعد بكل جدية لاستقبال الترجي قبل مواجهة النهائي الأفريقي

في إطار الاستعدادات لمواجهة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقد رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، عدة اجتماعات أمس الاثنين، لضمان استعداد الفريق بأكمله وترتيب كافة الترتيبات اللازمة، وذلك استعداداً لاستقبال الترجي التونسي في ملعب “القاهرة الدولي” يوم السبت المقبل.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أمس الاثنين، أنه تمت مناقشة الاستقبال الخاص بفريق الترجي التونسي عند وصوله القاهرة بعد غد الأربعاء.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن الخطيب طالب بضرورة تنظيم استقبال يليق بنادي الترجي والعلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي على مر الأجيال، حيث أكد أنه سيكون على رأس وفد النادي الذي سوف يستقبل فريق الترجي بمطار القاهرة.

وحرص الخطيب على إتمام كافة الترتيبات اللازمة والتأكيد على “الترحيب بنادي الترجي التونسي في بلده الثاني مصر، وبيته النادي الأهلي وأن يكون الاستقبال طيبا ويعكس العلاقة الوطيدة بين الناديين”.

وتابع الموقع أنه يجب أيضا “الترحيب بالجماهير التونسية في القاهرة”، مشيرا إلى أن “العلاقة التاريخية بين الأهلي والترجي ستظل أكبر من نتيجة أي مباراة في كرة القدم”.

وكانت مباراة الذهاب في ملعب “رادس” الأسبوع الماضي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، مما يعني أن مباراة السبت المقبل هي التي تحسم هوية بطل دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري.