الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك ليفوز 2-1 في قمة الدوري المصري

حول الأهلي تأخره بهدف ليفوز 2-1 على ضيفه الزمالك في قمة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، بعدما سجل البديل حسين الشحات ومحمود حسن (تريزيجيه) في الشوط الثاني.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من ثماني مباريات في المركز الثالث، متأخرا بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر الذي خاض تسع مباريات.

وكانت بداية اللقاء مثيرة، إذ أهدر ناصر ماهر لاعب الزمالك فرصة خطيرة مبكرا، ثم تحصل زميله عدي الدباغ على ركلة جزاء.

ونفذها عبد الله السعيد لكنها أُعيدت بعدما تصدى الحارس محمد الشناوي لها بعد دخول لاعبي الأهلي منطقة الجزاء أثناء التسديد.

ونجح حسام عبد المجيد في تسجيل الركلة المعادة، ليتقدم الزمالك في الدقيقة 32.

وبحث حامل اللقب عن العودة في النتيجة، لكنه انتظر حتى الدقيقة 71 عندما سجل البديل حسين الشحات هدف التعادل فور مشاركته.

واستمر تألق الشحات، وتحصل على ركلة جزاء نفذها تريزيجيه بنجاح قبل 12 دقيقة من النهاية.