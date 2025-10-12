الأوغندي كيبليمو يفوز بماراثون شيكاغو

فاز الأوغندي جاكوب كيبليمو بماراثون شيكاغو بزمن قدره ساعتان ودقيقتان و23 ثانية اليوم الأحد، في مشاركته الثانية في هذه المسافة.

وتمكن حامل الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون من عبور خط النهاية بفارق دقيقة واحدة و31 ثانية أمام الكيني أموس كيبروتو، فيما جاء الكيني أليكس ماساي في المركز الثالث بزمن بلغ ساعتين وأربع دقائق و37 ثانية.

وانطلق كيبليمو، الذي احتل المركز الثاني في مشاركته الأولى في الماراثون في لندن هذا العام، مبتعدا عن منافسيه عند علامة 30 كيلومترا وتقدم بنحو دقيقة واحدة قبل خمسة أميال على النهاية.

وألقى نظرة خاطفة من فوق كتفه عدة مرات خلال الميل الأخير من السباق، لكن لم ير ما يقلقه إذ كان بمفرده في المسار المستقيم الأخير وجلس مرهقا بعد أمتار قليلة من خط النهاية.