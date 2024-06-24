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الأوكراني زابارني يرفض المشاركة في الأولمبياد استعداداً للموسم المقبل

منذ 33 دقيقة
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قال قلب الدفاع الأوكراني إيليا زابارني إنه رفض دعوة لتمثيل بلاده في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 لأنه يحتاج للراحة بعد موسم طويل.

وشارك اللاعب البالغ عمره 21 عاما في 37 مباراة مع بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم قبل أن ينضم إلى تشكيلة منتخب أوكرانيا ببطولة أوروبا 2024.

وقال لقناة الاتحاد الأوكراني للعبة عبر يوتيوب إن المشاركة في الأولمبياد في أعقاب البطولة التي تستضيفها ألمانيا لن تسمح له بالتعافي من موسم طويل ما قد يؤثر على استعدادات الموسم المقبل.

وأضاف: “أوكرانيا تشارك في هذه البطولة (الأولمبياد) لأول مرة، إنه أمر جلل، لكنني إذا شاركت فيها، فسأغيب عن تحضيرات بورنموث للموسم الجديد، لن أتمكن من التعافي والراحة”.

واعتبر أن الراحة “مهمة جدا، ينتظرني موسم طويل جدا في الدوري الممتاز، أحتاج للاستعداد بالصورة المناسبة”.

وتلعب أوكرانيا أمام بلجيكا في شتوتجارت بعد غد الأربعاء في ختام منافسات المجموعة الخامسة، التي تتساوى فرقها بثلاث نقاط.

وتحتاج أوكرانيا الفوز للتقدم إلى أدوار خروج المغلوب ضمن أول مركزين، ما قد يعني مزيدا من المباريات بالنسبة للمدافع الشاب.

    المصدر :
  • رويترز

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