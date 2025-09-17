الأولمبية الدولية: مسيرة شعلة أولمبياد 2026 ستجذب الانتباه

قالت اللجنة الأولمبية الدولية الأربعاء إنها تثق بشكل كامل في التخطيط الأمني الخاص بمسيرة شعلة أولمبياد ميلانو‭-‬كورتينا الشتوية 2026، وذلك بعد أيام من قيام محتجين مؤيدين للفلسطينيين بتعطيل سباق إسبانيا للدراجات.

ومن المقرر أن تصل الشعلة الأولمبية، التي سيتم إيقادها في أولمبيا القديمة في اليونان في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، إلى روما في الرابع من ديسمبر كانون الأول قبل انطلاق جولتها الرسمية عبر المدن الإيطالية في السادس من ديسمبر.

وستصل الشعلة إلى ميلانو للظهور في حفل الافتتاح في السادس من فبراير شباط المقبل، إذ ستشهد الألعاب مشاركة أكثر من 3500 رياضي من 93 دولة في المنافسات على مدار 16 يوما.

وقالت كريستين كلوستر رئيسة لجنة التنسيق الخاصة بالألعاب في اللجنة الأولمبية الدولية، في مؤتمر صحفي عقب الزيارة التفقدية النهائية “من المؤكد أن مسيرة الشعلة الأولمبية ستجذب الكثير من الاهتمام.

“لدي ثقة كاملة في خطط اللجنة المنظمة للشعلة الأولمبية، وكذلك بالبلديات والمناطق التي تمر بها. هم يدركون تماما المخاطر الأمنية المحتملة، وهو أمر طبيعي في أي مسيرة شعلة قبل انطلاق الألعاب”.

* احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الأحداث الرياضية

أجبرت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق إسبانيا للدراجات يوم الأحد الماضي، في حين سعت الشرطة لفض المظاهرات احتجاجا على مشاركة فريق إسرائيلي في السباق.

وهتف المحتجون “لن يمروا” وأسقطوا الحواجز المعدنية واحتلوا مسار السباق في عدة نقاط في مدريد بينما حاولت الشرطة دفعهم للخلف.

وأسفرت الأحداث عن اعتقال شخصين وإصابة 22 شرطيا.

وتعرضت مسيرة الشعلة الأولمبية لاضطرابات بسبب الاحتجاجات من قبل، إذ ألغي جزء من مسارها في الأولمبياد الصيفية في بكين عام 2008 بعد مظاهرات مناهضة لحقوق الإنسان في المدن التي زارتها.

وقال كريستوف دوبي المدير التنفيذي للألعاب الأولمبية “المهمة الأولى للمدن المستضيفة هي ضمان سلامة المشاركين.

“هناك دائما مستوى معين من المخاطرة يجب التعامل معه. لدينا ثقة كاملة في الجهود المبذولة.

“عمل رائع، وتخطيط ممتاز. لدينا ثقة كاملة فيما ينجَز”.

وفجرت حرب إسرائيل ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) احتجاجات عالمية وأثرت على العديد من الأحداث الرياضية.

وانسحب سبعة من لاعبي الشطرنج الإسرائيليين كانوا مسجلين للمشاركة في بطولة إسبانية بعد أن أبلغهم المنظمون بأنهم لن يتنافسوا تحت علم بلادهم، مرجعين السبب في ذلك إلى الحرب في غزة، وتعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين.