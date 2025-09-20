الإسبانية بيريز والبرازيلي بونفيم يحرزان ذهبيتي المشي لمسافة 20 كيلومترا

حصدت الإسبانية ماريا بيريز ثاني ميدالية ذهبية لها في بطولة العالم لألعاب القوى في سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا اليوم السبت لتحقق ثنائية غير مسبوقة، بينما منح كايو بونفيم البرازيل أول لقب عالمي في سباق المشي للرجال.

وعبرت بيريز، التي نجحت في الدفاع عن لقبها في سباق 35 كيلومترا في ظل الحرارة الشديدة الأسبوع الماضي، خط النهاية في ساعة واحدة و25 دقيقة و54 ثانية بفارق 12 ثانية عن المكسيكية ألينيا جونزاليس التي احتلت المركز الثاني.

كان الفوز بمثابة تعويض لبيريز التي لم تتمكن من إحراز ميدالية أولمبية بفارق ثماني ثوان في نفس الملعب الوطني في عام 2021.

واستطاعت اليابانية ناناكو فوجي إسعاد الجماهير الصاخبة بتفوقها على باولا ميلينا توريس القادمة من الإكوادور عند خط النهاية لتحتل المركز الثالث. وبذلك حققت فوجي لليابان أول ميدالية عالمية في منافسات المشي للسيدات.

كانت هذه هي الميدالية الثانية لليابان في بطولة العالم العشرين لألعاب القوى بعد برونزية هاياتو كاتسوكي في سباق المشي لمسافة 35 كيلومترا للرجال.

بدا أن البلد المضيف على وشك إحراز ميدالية أخرى في منافسات الرجال عندما تصدر حامل الرقم القياسي العالمي توشيكازو يامانيشي السباق، لكن آماله في الفوز بلقب عالمي ثالث تبددت عندما حصل على بطاقة حمراء ثالثة لتنفيذ عقوبة إلزامية لمدة دقيقتين.

فتح الخطأ الذي ارتكبه يامانيشي السباق على جميع الاحتمالات في المراحل الختامية وتجاوز البرازيلي بونفيم الصيني وانغ تشاو زاو والإسباني بول ماكجراث ليتصدر السباق.

وأنهى بونفيم السباق في ساعة واحدة و18 دقيقة و35 ثانية ليحصد ثاني ميدالية له في بطولة العالم بعد الفضية في سباق 35 كيلومترا الأسبوع الماضي وجثا على ركبتيه باكيا بعد عبور خط النهاية.

وفاز وانغ بالميدالية الفضية في زمن بلغ ساعة واحدة و18 دقيقة و43 ثانية وتوج ماكجراث بالبرونزية بفارق ثانيتين.