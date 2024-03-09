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الإسباني خورخي مارتن يحسم سباق السرعة في قطر لصالحه

منذ 28 دقيقة
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تصدر الإسباني خورخي مارتن متسابق فريق براماك ريسنج سباق السرعة في جائزة قطر الكبرى والافتتاحي لموسم بطولة العالم للدراجات النارية من البداية للنهاية اليوم السبت 9 آذار/مارس الجاري، ليبدأ وصيف بطل الموسم الماضي مشواره في 2024 بقوة.

وحطم مارتن الرقم القياسي لـ”اللفة” في التجارب التأهيلية ليقتنص مركز أول المنطلقين.

وكان المتسابق الإسباني تحت ضغط مستمر من براد بيندر من فريق رد بول كيه.تي.إم الذي ظل يطارده طوال 11 لفة لكنه لم يجد طريقة لتجاوزه.

واحتل أليكس إسبارجارو متسابق فريق أبريليا المركز الثاني في التجارب التأهيلية لكن بعد تراجعه من مجموعة المقدمة، شق طريقه وتفوق على مارك ماركيز قبل أن ينتزع المركز الأخير في منصة التتويج من حامل اللقب فرانشيسكو بانيايا متسابق دوكاتي.

    المصدر :
  • رويترز

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