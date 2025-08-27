الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
الإصابات تطارد أستراليا قبل بطولة العالم لألعاب القوى

منذ 9 دقائق
وحدة نزاهة ألعاب القوى

استبعد العداء لاكلان كينيدي وجميما مونتاج الفائزة بميداليتين برونزيتين في سباق المشي بأولمبياد باريس من الفريق الأسترالي المشارك في بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في طوكيو الشهر المقبل بسبب الإصابة.

ويعاني كينيدي، الذي أصبح ثاني أسترالي يكسر حاجز 10 ثوان في سباق 100 متر في مايو أيار، من إصابة في أسفل الظهر.

وكتب العداء (21 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي “بقلب مفطور أعلن عدم مشاركتي في بطولة العالم هذا العام في طوكيو بسبب الإصابة”.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن مونتاج عاودتها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال معسكر تدريبي في سويسرا هذا الشهر وستخضع لجراحة.

ومن المرجح أن تبعد فترة إعادة التأهيل مونتاج عن المنافسات لعدة أشهر.

وتوجه هذه الإصابات ضربة موجعة للفريق الأسترالي الذي شهد صحوة في سباقات المضمار والميدان في السنوات الأخيرة.

وفازت أستراليا بسبع ميداليات في باريس وهي أفضل حصيلة لها في ألعاب القوى منذ دورة ألعاب ملبورن 1956.

وتنطلق بطولة العالم في طوكيو في 13 سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

