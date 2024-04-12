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الإصابة تقضي على آمال الأسترالية "هانتر" من المشاركة في الألعاب الأولمبية

منذ 43 دقيقة
الأسترالية هانتر

الأسترالية هانتر

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تعرضت اللاعبة الأسترالية ستورم هانتر، المصنفة الثالثة عالميًا في فئة الزوجي، لإصابة في أربطة الكاحل أثناء التدريب يوم الخميس الماضي.

وهذه الإصابة تعني أنها لن تتمكن من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام، مما يقضي على آمالها في الحصول على ميدالية في هذه البطولة الرياضية الكبيرة.

وتعرضت هانتر (29 عاما) للإصابة خلال الاستعداد لمباراة لأستراليا في الأدوار التأهيلية لكأس بيلي جين كينج في مواجهة المكسيك في برزبين.

وكتبت اللاعبة عبر إنستجرام “لسوء الحظ سقطت أمس خلال آخر تدريب لنا قبل المباراة وأكدت الفحوص الليلة الماضية إصابتي بتمزق في أربطة الكاحل.”

وأضافت “حزينة للغاية وأشعر بخيبة أمل لكني سعيدة بتواجدي بالقرب من الفريق وأعرف أن حولي مجموعة من الأشخاص الرائعين الذين سيساعدونني على العودة للملاعب بأسرع ما يمكن.”

ولم تعلن أستراليا بعد تشكيلة منتخبها في دورة ألعاب باريس الصيفية التي ستقام ما بين 26 يوليو تموز و11 أغسطس آب لكن الإصابة تعني غياب هانتر عن الملاعب مدة تتراوح ما بين أربعة وستة أشهر.

وستتأهل الفرق الثمانية الفائزة في الأدوار التأهيلية للمشاركة في نهائيات البطولة إلى جانب إسبانيا صاحبة الضيافة وكندا حاملة اللقب وإيطاليا وجمهورية التشيك.

    المصدر :
  • رويترز

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