الإكوادور تهزم جاميكا وتحيي آمالها في كوبا أميركا

حافظت الإكوادور على آمالها في التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم بالفوز 3-1 على جاميكا في مباراتهما التي أقيمت في لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية الليلة الماضية.

وتركت الهزيمة منتخب جاميكا على أعتاب الخروج من البطولة.

وتقدمت الإكوادور في الدقيقة 13 بهدف سجله منتخب جاميكا في مرماه بطريق الخطأ حينما اصطدمت كرة عرضية سددها بييرو هنكابي من الجهة اليسرى بساق كيسي بالمر لتغير اتجاهها وتستقر في الشباك.

وضاعف منتخب الإكوادور تقدمه عن طريق ركلة جزاء نفذها كيندري بايز مباشرة قبل نهاية الشوط الأول بعد احتساب لمسة يد على جريجوري لي قبل أن يحسم آلان ميندا المباراة في الدقيقة 91 بهدف من هجمة مرتدة.

وقلصت جاميكا الفارق بعد فترة وجيزة من بداية الشوط الثاني مسجلة أول أهدافها في كوبا أمريكا على الإطلاق في المباراة الثامنة التي تخوضها في البطولة من ركلة ركنية.

وتصدى دفاع الإكوادور لتسديدة إيثان بينوك لكن الكرة ارتدت إلى ميخائيل أنطونيو الذي سدد الكرة في الشباك.

واعتقد الفريق الجاميكي أنه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 73 عندما توجه الحكم كريستيان جاراي لمراجعة شاشة حكم الفيديو المساعد للتحقق من احتمال لمس آلان فرانكو الكرة بيده لكنه قرر عدم احتساب مخالفة.

ومنح الفوز الإكوادور التي خسرت أمام فنزويلا في مباراتها الأولى بالمجموعة الثانية أول نقاط في البطولة لتتساوى مع المكسيك وفنزويلا في الرصيد وهو ثلاث نقاط.

وسيتأهل أول فريقين في المجموعة إلى دور الثمانية.

وخسرت جاميكا مباراتها الأولى في المجموعة أمام المكسيك ويتعين عليها الفوز في آخر مبارياتها أمام فنزويلا كي تحافظ على أي أمل في التقدم.

وستخرج من البطولة بغض النظر عن نتيجة مباراتها المقبلة في حال تعادل المكسيك وفنزويلا أو فوز فنزويلا على المكسيك.

وستلعب جامايكا مع فنزويلا في أوستن بولاية تكساس فيما تواجه المكسيك منتخب الإكوادور في جلينديل بأريزونا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية الأحد المقبل.