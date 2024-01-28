الإمارات في مواجهة طاجيكستان تسعى للمضي إلى ثمن نهائي كأس آسيا

يسعى المنتخب الإماراتي للمضي قدما في البطولة القارية عندما يواجه منتخب طاجيكستان، في دور الـ16 بالبطولة المقامة حاليا في قطر.

وتأهل المنتخب الإماراتي لدور الـ 16 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط، جمعها من الفوز على هونغ كونغ 3-1 والتعادل مع المنتخب الفلسطيني 1-1 والخسارة 1-2 أمام المنتخب الإيراني.

ويهدف المنتخب الإماراتي للوصول للمباراة النهائية، لتعويض خيبة الأمل التي ألمت به وبجماهيره في النسختين الماضيتين.

وكان المنتخب الإماراتي وصل للدور قبل النهائي في آخر نسختين من البطولة، حيث خسر في قبل نهائي 2015 أمام منتخب أستراليا، البلد المضيف في ذلك الوقت، كما خسر على أرضه في نسخة عام 2019 في الدور ذاته أمام قطر برباعية نظيفة.

ويعول البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها المنتخب الإماراتي جراء مشاركاته في البطولة بعكس منتخب طاجيكستان الذي يشارك للمرة الاولى في البطولة.

ويدخل منتخب طاجيكستان المباراة بحثا عن تحقيق إنجاز جديد بالتأهل لدور الثمانية ، بعدما كتب اسمه بحروف من ذهب في كأس آسيا بتأهله لدور الـ16 في أول مشاركة له بالبطولة.

والتقى المنتخبان في مباراتين وديتين الأولى كانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 ووقتها فاز المنتخب الإماراتي 3-2 والثانية كانت في آذار/مارس الماضي وانتهت بالتعادل السلبي.

وفي مشاركته الأولى بكأس آسيا في النسخة الحالية، تمكن منتخب طاجيكستان من تحقيق نتائج جيدة، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل مع الصين سلبيا في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام قطر بهدف نظيف، قبل أن يحقق انتصاره الأول على حساب لبنان 2-1.

ويعول الكرواتي بيتر سيغارت المدير الفني لمنتخب طاجيكستان، على خبرة نجمه المخضرم اكثام نازاروف وبارفيزون عمربييف ونور الدين خمروكلوف.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة دور الـ16 الاخرى التي تجمع بين العراق والأردن، في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل.