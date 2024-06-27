الإنجليزية برونز تغادر برشلونة بعد موسمين

قال نادي برشلونة المنافس في دوري كرة القدم النسائي في إسبانيا الخميس إن المدافعة الإنجليزية لوسي برونز ستغادر النادي لأن عقدها ينتهي في آخر يونيو\حزيران الجاري.

وكانت برونز (32 عاما) انضمت إلى برشلونة في 2022 وتوجت بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات منها مرتان مع برشلونة وثلاث مرات مع أولمبيك ليون الفرنسي.

وفازت برونز أيضا بلقب الدوري الإسباني مرتين وبلقب كأس الملك مرة واحدة وبكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة مع برشلونة.

كما فازت ببطولة أوروبا 2022 مع المنتخب الإنجليزي وشاركت في 133 مباراة دولية بقميص منتخب بلادها.

وترشح التكهنات والتقارير برونز للانضمام إلى نادي تشيلسي اللندني في الموسم المقبل.