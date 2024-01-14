الأحد 2 رجب 1445 ﻫ - 14 يناير 2024 |
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الإيطالي بريتيني ينسحب من أستراليا المفتوحة للإصابة

منذ 3 دقائق
ماتيو بريتيني

ماتيو بريتيني

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قال منظمون الأحد إن اللاعب الأيطالي ماتيو بريتيني المصنف السادس عالميا سابقا انسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب إصابة في القدم.

وكان من المقرر أن يلتقي بريتيني مع المصنف السابع اليوناني ستيفانوس تيتيباس في الدور الأول في ملاعب ملبورن بارك غدا الاثنين.

وقال منظمون في بيان “انسحب ماتيو بريتيني من بطولة أستراليا المفتوحة بسبب إصابة في القدم الأيمن وسيشارك زيزو بيرجس بدلا منه. نتمنى لك الشفاء العاجل.”

وعانى بريتيني من الإصابات خلال موسم 2023. وتوقفت مسيرة اللاعب البالغ 27 عاما عندما اضطر للانسحاب من مباراته في الدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة بسبب إصابة في الكاحل.

وتراجع بريتيني إلى المركز 125 عالميا نتيجة ابتعاده عن الملاعب.

وتقام أستراليا المفتوحة في ملاعب ملبورن بارك ما بين 14 و28 يناير\كانون الثاني الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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