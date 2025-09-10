الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
الإيطالي بيليتساري يفوز بالمرحلة 17 من سباق إسبانيا للدراجات

منذ 36 دقيقة
جوليو بيليتساري

جوليو بيليتساري

تفوق الإيطالي جوليو بيليتساري على مجموعة صغيرة من المتسابقين في الكيلومترات الأخيرة خلال الصعود إلى خط النهاية ليفوز بالمرحلة 17 من سباق إسبانيا للدراجات اليوم الأربعاء، فيما عزز الدنمركي يوناس فينجارد صدارته للترتيب العام بفارق ثانيتين.

وشن بيليتساري متسابق فريق رد بول بورا-هانزجروهي هجوما قبل 3.5 كيلومتر من نهاية المرحلة البالغ مسافتها 143.2 كيلومتر من قمة أو باركو دي بالديوراس عند تسلق الفئة الأولى ألتو دي إل موريديرو.

واحتل المركز الثاني البريطاني توم بيدكوك (فريق كيو 36.5 برو سيكلينج) متأخرا بفارق 16 ثانية بينما جاء الأسترالي جاي هيندلي في المركز الثالث.

وكان فينجارد التالي في خط النهاية، متقدما بفارق ثانيتين عن جواو ألميدا أقرب منافسيه في صدارة الترتيب العام، ويتقدم المتسابق الدنمركي بفارق 50 ثانية في الصدارة فيما يتأخر بيدكوك في المركز الثالث بنحو دقيقتين ونصف عن فينجارد صاحب القميص الأحمر.

    المصدر :
  • رويترز

